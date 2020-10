Laupäev, 24. oktoober

Saarepeedi rahvamajas on 24. oktoobril on kell 12 kohtumine Heiki Raudlaga. Kell 17 algab maakonna rahvamuusikute kontsert, esinevad rahvatantsijad. Rahvamaja pilt on illustratiivne. Lund ei pruugi sel päeval maas olla.

FOTO: Elmo Riig / Sakala