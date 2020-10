Avavile eel meeskonna koosseisuga tutvudes pidid Tuleviku poolehoidjad taas tõdema, et see seltskond, kes kevadsuvel kollases särgis suuri tegusid tegi, on vaikselt laiali pudenenud. Seekordsest kohtumisest jäi erinevatel põhjustel kõrvale enam kui pool varasemast algkoosseisust: Mark Edur pallib nüüd Bulgaarias ning Herol Riiberg, Kristjan Kask, Marco Budic, Karl-Romet Nõmm ja Sander Kapper ravivad vigastusi.