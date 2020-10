Möödunud ööpäeva jooksul lisandus 42 positiivset testitulemust. Viljandimaal seis sama.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 21 inimesel ning Tallinna lisandus 19 uut nakatunut. Ida-Virumaale tuli juurde kuus, Tartumaale neli ning Jõgevamaale, Pärnumaale ja Põlvamaale üks nakatunu. Kaheksal positiivse proovitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht ning tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 35,29.

Harjumaa kolm koroonapositiivset on varasemate haigestunute lähikontaktsed. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on selgitamisel. Kokku on Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1400 inimest, kellest 215 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud kahe juhtumi puhul saadi nakkus hooldekodus, kahel juhul töökohas ja ühel juhul perekontaktilt. Üks juhtum on sisse toodud Venemaalt. Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet ning Ida regionaalosakonna jälgimisel on 747 inimest, kellest on haigestunud 144.

Jõgevamaale lisandunud positiivse proovitulemuse saanu on seotud varasema haigestunuga. Kaks Tartumaale lisandunud inimest nakatusid läbi perekontakti, teise kahe asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunu sai nakkuse perekontaktilt. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 528 inimest, kellest 58 on haigestunud.

Pärnumaale lisandunu on seotud varasema haigestunuga. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 51 inimest, kellest 15 on haigestunud.

20. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 27 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks. Koju saadeti viis inimest, kolm viidi üle mitte COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati neli ning uusi surmajuhtumeid lisandus ööpäeva jooksul kaks: Ida-Viru keskhaiglas suri 94-aastane mees ja 95-aastane naine. Tagantjärgi on välja selgitatud, et ka Ida-Viru keskhaiglas 15. oktoobril surnud 64-aastase mehe COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruseproov oli positiivne. Kokku on Eestis surnud 71 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 522 COVID-19 haigusjuhtumit 508 inimesega.

20. oktoobri seisuga on tervenenud 3270 inimest. Neist 2439 inimese (74,6 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 831 inimese puhul (25,4 protsenti) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.