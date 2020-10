Plusskraadide juures on rahel, lume- ja jääkruupidel keeruline vahet teha, kui ise ekspert pole.

Kui Sakala maikuus vahendas, et sadas rahet, millest usin toimetus nobedasti rahememme ehitas, nentis ilmauurija Jüri Kamenik, et ilmselt olid need hoopis lumekruubid.