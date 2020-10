Marek Tiitsi raport ⟩ Levadialt jäid põhiturniiril punktid võtmata, ent Viljandi vaim näitas end taas

Põhjus oli lihtne: hõbemedaliheitluses püsiva Levadia (tiitlilootused on talle tänavusel hooajal alles jäänud vaid teoreetiliselt) mängupilt ei vastanud ei tema klassile ega vastasele. Siinkohal ei tähenda see, nagu poleks Tulevik Levadiale vääriline vastane. Vastupidi, seda, et nendega peavad arvestama kõik meeskonnad, on Viljandi kollasärgid tänavu selgelt tõestanud. Lihtsalt olukord, milles Tuleviku peatreener Sander Post oma hoolealused rahvusareenil peetud mängule vastu pidi viima, oli kõike muud kui roosiline.