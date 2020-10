Sellest on pea 20 aastat, mil meeste võrkpalli taolisel tasemel kodulinnas näha sai. Reede õhtul astus aga esiliiga debütant rahva ette täies koosseisus.

Klubi mängija Ott Šeffer sõnas, et liiga eesmärk on püüda võimalikult palju võite. “Üritan maksimumi anda, et tiimile võimalikult kasulik olla.”