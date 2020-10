Kui spordiliigad ületavad riigipiire, siis otsustavad võitjaid koroonareegleid kehtestavad poliitikud. See ei ole aga sport, kui võidab võistkond, milles on vähem haigeid. Kui sportlased ei saa sporti teha, siis miks üldse võistlusi pidada? Kõrvalt vaadates tundub rahvusvaheliste võistluste hingeshoidmine meeleheitlik pingutus, mille fiaskoga lõppemise võimalus on 90 protsenti. Aga alla anda ei taheta. On see siis sportlik jonn või katse päästa niipalju, kui päästa annab.