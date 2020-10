Tarvastu karikaetapp viidi üle Audrusse

Tarvastu karikavõistluste viienda etapi toimumiskoht ja kuupäev on muutunud. See sõidetakse pühapäeval Audru ringrajal.

Tarvastu motoklubi eestvedaja Peeter Peek andis teada, et Tarvastu karikavõistluste viienda etapi toimumiskoht ja kuupäev on muutunud. See peetakse pühapäeval, 18. oktoobril Pärnu lähedal Audrus.