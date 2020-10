Kui nüüd aga korraks mõtlema jääda, siis Viljandi linnas ja maakonnas on tuhandeid inimesi, kes teenivad leiba just seda materjali kasutavas tekstiilitööstuses, ning neil inimestel on perekonnad. Euroopas ja maailmas on märkamatult tekkinud poroloonidefitsiit, mille tagamaad jäävad hämaraks ka tekstiilitööstuste omanikele. Olukord on aga üsna vilets: see tavaline, aga salapärane materjal hakkab otsa saama. Kui paari nädalaga Euroopas taas porolooni valmistama ei hakata, seisaks mitmes ettevõttes lihtsalt ees töö peatamine.