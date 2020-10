Viljandi haigla ⟩ EMO-s koroonaproovi anda ei saa

Erakorralise meditsiini osakonna vanemõde Katre Tombu kinnitas, et EMO-s ei võeta analüüsimiseks ühtegi koroonaviiruse proovi, kui selleks ei ole tervisliku näidustust või kui patsient lihtsalt tuleb ukse taha analüüsi sooviga.

Perearstid saavad oma patsiente Viljandi haiglasse COVID-19 proovi andma saata tänasest igal tööpäeval, vajalik on etteregistreerimine. Perearst suunab proovi andma inimese, kellel on haigustunnused.

Patsient võib soovi korral ka otse haiglasse helistada, et leppida kokku tasulise proovi andmiseks sobiv kellaaeg. Proov maksab 75 eurot ning selle eest tuleb tasuda kaardimaksega enne proovi andmist kohapeal.

Kõik, nii nakkustunnusteta kui ka nakkustunnustega patsiendid annavad COVID-19 proovi haigla B-korpuse otsmise ukse ees, alkokabineti sissepääsu all. Viljandi haigla kinnitab, et nakkustunnustega ja nakkustunnusteta patsiendid omavahel kokku ei puutu, sest proovide andmise ajavahemikud on erinevad.