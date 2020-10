Iseenesest pole selles mitte midagi ebatavalist, et Hillar Teder teeb erakondadele annetusi. Viimase kaheksa aasta jooksul on Teder neljale erakonnale annetanud rohkem kui miljon eurot. Suuremad summad on laekunud Isamaale ja Reformierakonnale, aga oma osa on saanud ka sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond.