Ruumis on hämar ja vaikne. Pehmes valguses puhkab tilluke rohmakas puust karp. Selle peal on uime ja sabaga figuur. Pisut tuhmunud, ometi selged värvid. See on umbes 2500 aasta vanune sarkofaag, milles sees kaks kalamuumiat. Mingil põhjusel jõuan selle juurde ikka ja jälle tagasi.