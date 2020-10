Viljandimaal jälle nakatunu juures, aga koldeohtu hetkel pole

Kokku on Viljandimaa elanikele tehtud 42 positiivset proovi, neist kuus viimase kahe nädala jooksul.

Rahvastikuregistri andmetel lisandus enim nakatunuid, 19, Harjumaale, Ida-Virumaal on juures neli ja Jõgevamaale kuus nakatunut. Hiiumaale, Lääne-Virumaale, Saaremaale, Pärnumaale, Tartumaale ja Viljandimaale lisandus igale poole üks uus nakatunu.

Viiel positiivse proovi andnul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 inimese kohta ehk nakkuskordaja on Viljandimaal 17,33. Eestis tervikuna on see 43,49.