Viljandi noortevolikogu spiiker Ursula Ilves ütles, et eriolukorra tõttu erines tänavune projektikonkurss varasematest. «Kui varem on meil olnud palju projekte, kus on tahetud teha suurüritusi, siis seekord oli avalikke üritusi ainult üks,» rääkis ­Ilves. «Siis tuli meil välja mõelda, kuidas noorteprojekte leida. Seega leppisime Viljandi gümnaasiumi majandusõpetajaga kokku, et kaasame majandussuuna õpilasi oma õpilasfirmadega.»