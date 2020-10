Peaministri ettevaatlik optimism, et näha võib esimesi viiruse kontrolli alla saamise märke, on ühest küljest arusaadav. Üle maailma laekub järjest enam teateid selle kohta, et viimane kohutav poolaasta on jätnud sügava jälje inimeste vaimsele tervisele ning seepärast tuleb optimism ja lootus säilitada. Kokkuvõttes olemegi ju näidanud, et suudame üsna hästi viirusega hakkama saada ja raskete oludega kohaneda. Olukord pole kindlasti hea, aga kui on midagi positiivset, tuleb see välja öelda, muidu mattume lihtsalt masenduse ja halbade uudiste alla.