Lastelavastuste lauludest tuleb kontsert

Teatris on lastelavastusi välja toodud juba algusaastatest saati. Suuresti tänu teatri muusikajuhile Peeter Konovalovile on paljud Ugala viimaste aastakümnete lastelavastused lauluderohked ning valminud on hulgaliselt originaalloomingut.

Kontserdiga esitletakse ühtlasi Ugala 100. hooajaks välja antud laulikut, mis kannab sama pealkirja nagu kontsert – "See on tõeline võlujõud". Laulik koondab 26 laulu 13 lavastusest. Lauliku koostaja on Peeter Konovalov, kujundaja Eve Valper ja illustratsioonid on joonistanud Klaudia Tiitsmaa.