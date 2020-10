Viljandimaa statistikasse lisandus üks viirusesse nakatunu

Rahvastikuregistri andmetel tuvastati nakatumine 11 inimesel Harjumaal, seitsmel Ida-Virumaal ning ühel inimesel Jõgeva- ja Viljandimaal. Viiel positiivse tulemuse saanul polnud rahvastikuregistris elukohta märgitud. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 44,77.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest neljal juhul saadi nakkus pereliikmete ja tuttavate kaudu ning ühel juhu nakatuti töökohas. Kahel juhul toodi haigus sisse Venemaalt. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet ja jälgimisel on 963 inimest, kellest on haigestunud 201.

Harjumaa uutest juhtudest seitse on Tallinnas. Ühel juhul on tegemist perekondliku nakkusega ja ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kuut kollet, neist suuremad on haigla kolle 42 inimesega ja Tallinna kooli kolle 39 inimesega. Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1673 inimest, kellest 288 on haigestunud.

Jõgevamaale lisandunud juhtum oli varasema haigestunu lähikontaktne. Tartumaa nakatunu sai viiruse töökontakti kaudu. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 290 inimest, kellest 40 on haigestunud.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 92 inimest, kellest 25 on haigestunud.

13. oktoobri hommikul viibis haiglas 32 COVID-19 patsient, juhitaval hingamisel oli üks patsient. Koju saadeti kaks inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kaks. Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Terviseamet kirjutab, et oleme olnud tublid, kuid valvsust ei tohi kaotada. Kehtestatud piirangud on seni toiminud ja viiruse levik on stabiilne. Lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab vähenema või suureneb taas. Ühise pingutusega saame tõkestada viiruse levikut ja jätkata oma tavapärase eluga.

Koolivaheajal soovitatakse puhata Eestis. Välisreisid tasub koroonaviiruse suure leviku tõttu teistes riikides edasi lükata. Euroopa riikides koroonaviirusesse nakatumine endiselt kasvab. Tuleb arvestada, et reisisihtkohtades võivad kehtida erinevad piirangud ning arstiabi ei pruugi olla alati hästi kättesaadav.

Kui reisimine on vältimatu, tuleb arvestada isolatsiooni kohustusega. Teise võimalusena võib teha kaks proovi nädalase vahega ning kui nende tulemused on negatiivsed, võib jätkata tavapärast elu. Kui tööandja otsusega on vaja täita edasilükkamatuid ülesandeid, on see võimalik pärast esimese proovi negatiivse tulemuse teadasaamist. Lapsed tohivad kooli minna pärast seda, kui teine proov on osutunud negatiivseks.

Eelistada tuleb kaugtööd. Muret teeb viiruse levik töökollektiivides. Kindlasti ei tohi tööle minna haigena. Kodus paranemine on nii töötaja kui tööandja huvides. Tööandjad peavad tagama, et kogu töökollektiivil on ohutu olla. Terviseamet soovitab tööandjatel võimaldada võimalikult suurel määral kaugtööd. Kasutusele tuleb võtta ka muud viiruse levikut tõkestavad abinõud. Rahvarohketes kohtades peaksid inimesed paiknema hajutatult ja kandma maske.

Samuti soovitab terviseamet kanda maski. Mask aitab nakatumist vältida lisaks distantsi hoidmisele, heale hügieenile ja mobiilirakendusele HOIA.