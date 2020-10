Tervise arengu instituudi direktor Annika Veimer on selgitanud, et ainuüksi tubakasuitsu lõhna tundes on inimene passiivne suitsetaja. Passiivne suitsetaja hingab sisse nii hõõguvast sigaretiotsast levivaid mürkaineid kui ka suitsetaja välja hingatavat õhku. Väidetavalt on selles mürgises pilves mitu korda rohkem tõrva, vingugaasi ja nikotiini kui iga mahviga kopsu tõmmatavas suitsus.