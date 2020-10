Tänu tasavägistele kohtumistele kujuneski turniiri käik sedasi, et kogu turniiri esikolmik jäi kõige viimase mängu otsustada, milles kohtusid Pärnu Vapruse must meeskond ning JK Vatla. Pärnakad vajasid kogu turniiri võiduks tollest kohtumisest vähemalt viigipunkti, Vatla mängijad aga teadsid, et kui Vaprust õnnestub võita, tagavad nemad endale pronksmedalid. Kaotuse või viigi korral loovutanuks nad need FC Heimtalile.