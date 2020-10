Filmiarvustus ⟩ "O2". Suured panused, kaunid kaadrid ja laitmatutes ülikondades nähtamatud sõdurid

Tapmist ja tagaajamist siiski jagub ning ilmselt tuleb möönda, et spiooniloona välja kuulutatud filmi vaatama minnes oleks veidi pettasaanud tunne, kui vahepeal gaasi ei antaks ja kellegi eest ära ei joostaks. "02" on aga üsnagi hästi läbi mõeldud hõrk kompott päris mitmest erinevast maitsvast asjast. Seal on armastust ja armulugusid, mis on edasi antud ainult nii peenetundeliselt ja impressionistliku visandlikkusega nagu Eesti filmikunst oskab. Higise seksistseeni asemel on õrn suudlus hommikul hotellis linade vahel, ekraanilt õhkub soojust ja intiimsust, kallistus taksopeatuses, suudlus kirikus … Lisaks mõrvamüsteerium, kamaluga ajalugu ja vürtsiks õige veidi huumoritki.