Sakala külaskäigu ajal on veinikoja kastides heledad marjad ning pooleli nende väätide eemaldamine, mis on perenaise Kairi Kärneri sõnutsi vajalik selleks, et veinile ei tuleks juurde toorest rohumaitset. Edasi purustatakse marjad pressiga ja pannakse tünnidesse käärima, lisades täpse koguse suhkrut ja pärmi. Pool aastat hiljem villitakse värske vein pudelitesse.