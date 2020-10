Viljandi Vabaduse platsi mõisapoolses servas katkestati ehitustööd, sest arheoloogid leidsid sealt muinasaegse asustuse jälgi. Üks koldekoht tuli välja juba maikuus ning nüüd kahtlustatakse uute leidude põhjal, et seal võis asuda ka sepikoda. Kõik see näib osutavat, et nüüdse Vabaduse platsi koha peal on juba tuhatkond aastat vilgas elutegevus käinud. Kui tsiteerida Rünno Vissakut, siis mida sa hing linna ajaloo seisukohast veel tahad.