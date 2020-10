Kolmapäeva õhtul tegi Viljandi HC Eesti karikasarja avangu ning loosi tahtel tuli kohe võõrustada ühte favoriiti Põlva Servitit. Olgugi et mäng lõppes 26:29 kaotusega, on kaardid veel lahtised: kordusmäng on vähem kui kahe nädala pärast.