Turismisektorisse kuuluvad nii suured Tallinna hotellid kui väikesed Viljandi külalistemajad. Tšarterlennud Tallinna lennujaamast ja Riia loomaaeda minevad viljandlased. See valdkond on suur ja mitmekülgne, nii et septembris Tallink Grupi väljahõigatud kuuldused turismisektori kokkuvarisemisest ja surmast olid veidi liialdatud ja väga pealinnakesksed.