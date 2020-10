Marek Tiitsi mänguraport. Pavel Marin skooris, ent Eesti kaotas Leedule 1:3

Kohtumist alustasid aktiivsemalt eestlased ning just Marinil oli võimalus sinisärgid juba esimestel minutitel juhtima viia, ent Leedu kaitsjad blokeerisid ennastsalgavalt tema löögi. Marin jätkas aktiivselt ning oli osaline peaaegu kõigis rünnakutes, millega leedulaste väravat ohustama tõusti. Paraku sai just Marini pallikaotusest alguse olukord, mis päädis Leedu 1:0 juhtväravaga. Keskväljal 14. minutil raskesti töödeldava söödu saanud, ent seejärel kaaslaste toetuseta jäänud ja kahe Leedu mängija tugevasse haardesse sattunud Marinilt rööviti pall jalalt, toimetati see trahvikasti ning seal vallandunud rikošettide virvarris pani palli võrku Arvydas Novikovas.

Paraku suri seejärel eestlaste mäng peaaegu täielikult ning kohtumine veeres lõpuni leedulaste täieliku kontrolli all, ilma et sinisärkidel õnnestunuks luua ainsatki tõsiseltvõetavat rünnakut.

Mängujärgses otsestuudios tunnistas eestlaste ainsa värava löönud, endast kõik andnud ja kohtumise lõpus krampidega võideldes mänginud Pavel Marin, et leedulaste esimene tabamus jääb tema hingele. "Mina tegin musta puute ja sealt läks esimene poolaeg aia taha," lausus ta ning avaldas lootust, et saab võimaluse end koondise särgis peagi uuesti proovile panna. "Kui saan veel võimalusi, siis pean mängima nõnda nagu teisel poolajal. Siis peatreener näeb, et võib minuga arvestada. Praegu peale seda mängu on aga kahetised tunded."