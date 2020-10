Riigieelarve näeb ette, et Võhma ja Reegoldi vahele kergliiklustee ehitamiseks antakse 200 000 eurot. Rõõmsa uudise ainus häda on selles, et vallal pole plaaniski sinna teed rajama hakata. Põhja-Sakala vallavanem kahtlustas uudist kuuldes, et tegu on veaga, ja ruttas ise eelarvet üle vaatama.