Viljandi vabadussamba taastamiseks raha annetanute nimed raiutakse raamatusse

"See rõõmustab, et inimesed juba ilma erilise reklaamita nii palju on annetanud," ütles Pihlak, kes on üks samba taastamise eestvedajaid. "Kõik annetajad saavad, muide, ka nimeliselt ajalukku raiutud. Samba avaldamise ajaks on meil plaanis avaldada raamat, kus on kirjas samba põhjalik ajalugu, kõigi 800 sõjas langenud mehe elulood, nii palju kui me neid teame ja kokku korjata suutnud oleme, ning lõpuks siis ka annetajate nimekiri."