Vallad ja linn tunnustavad õpetajaid eraldi

Viljandimaa haridustöötajate liidu juhatuse esimees Rita Kadaja ütles, et maakonna õpetajatele eraldi aktust ei peeta. «Me jõudsime teha sündmust «Viljandimaa õpib ja tänab» uhkelt ja suurelt Sakala keskuses neli korda,» rääkis ta. «Nüüd seda enam ei tehta ja süüdlaseks on regionaalpoliitika.»

Kadaja sõnutsi teeb iga vald oma õpetajatele eraldi ürituse ja linn on üksinda jäetud. «See on väga kurb. Praegu on meil selline olukord, kus maakonna õpetajad ei saagi omavahel kokku,» nentis ta.