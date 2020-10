Sätime tuleva olukorra vaimusilma ette: edaspidi saab Tallinna tänavalt keerata Tartu tänavale ning alt järve ­äärest tulijad saavad sõita üles kuni Lossi tänavani ning peavad siis keerama kas paremale või vasakule, sest Tartu ja Väike-Turu tänava vaheline lõik tehakse kahesuunaliseks. Et ruumi teha, kaotatakse sealt parkimiskohad. Põlistele viljandlastele on see esmapilgul üsna hoomamatu muudatus, aga kui järele mõtlema hakata, siis ega sellest suurt midagi muutu.