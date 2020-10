Pilk turniiritabelisse ja Tuleviku koosseisulehele tõotas mängupäeva hommikul ebavõrdset lahingut. Flora on mänginud läbi hooaja otsekui taganttuulega: koduliigas rikuvad tema võidu­seeriat kõigest üks viik ja üks kaotus ning mõni päev tagasi seisis ta Horvaatias Eesti klubijalgpalli ajaloolise saavutuse lävel, paraku tuli pärast südi võitlust pääsu eest Euroopa Liiga alagrupiturniirile tunnistada tugeva Zagrebi Dinamo paremust. Vahepeal pikalt punkte teenimata mänginud Tulevik oli enne Floraga kohtumist samuti väikese seeria kokku saanud (võit Narva Transi üle ning viik Kuressaare ja Nõmme Kaljuga), kuid kaotanud sealjuures eri põhjustel kõvasti elavjõudu: Marco Budic ja Herol Riiberg on vigastatud, Sander Kapper ja Kristjan Kask mängukeelu all ning Mark Edur sai uue lepingu Bulgaaria kõrgliigast.