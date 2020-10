Viljandi Õhumeister pälvis koos Mördiööbikuga tunnustust

Žürii esimees, keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk nentis, et meie keelemaastik on viimastel aastatel muutunud suures osas võõr- ja segakeelseks.

"Selle asemel, et nuriseda keeleruumi sobimatute nimede üle, soovime esile tuua ja tunnustada neid, kes on oma ettevõttele leidnud eestikeelse nime, millel on oma lugu ja mis peegeldab nii ettevõtja tegevusala kui ka austust eesti keele ja kultuuri vastu," lausud Tomusk. "Tänavune nimesaak oli rikkalik tabavate, leidlike ja mitmetähenduslike nimede poolest ning seetõttu polnud žürii töö sugugi kerge."