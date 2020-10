Mis seis Viljandi ööeluasutustes on, seda me täpselt ei tea. Cheers kuulutas sotsiaalmeedias, et pärast südaööd tulgu kliendid oma alkoholiga, teiste asutuste kohta infot pole. Teistes linnades on skeemid aga leidlikud: enne keskööd müüakse lauad alkoholi täis, pakutakse oma alkoholiga tulijatele kallimat piletit ... Kuniks uksesulgemise käsku pole, püüavad niigi meeleheitel meelelahutusasutuste pidajad leida viise, kuidas mitte pankrotti minna, kuidas ära elada, endale ja oma töötajatele toit lauale teenida.