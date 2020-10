Eesti mesinike liidu juhatuse liige Aleksander Kilk, kes toimetab hobimesinikuna Karksi kandis, sõnas, et mai algus ei olnud mesilastel nektarikorjeks paha, aga kuu teine pool läks külmaks ja siis sõid mesilased juba varem kogutud mee ära. Juunis said nad taas nektarit tarru koguma hakata, aga järgnenud kuivalained ei lubanud ikkagi suurt saaki koguda. Pollis mesipuudega toimetav Antu Rohtla ütles, et hea aastaga võrreldes on tema tarudes linnumagusat vaid kolmandik. Saaki hakkas tulema alles juuni keskpaigast, enne seda oli tema kontrolltaru suisa miinuses ning hilisemat saaki rikkus kuivus.