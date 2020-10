Ööpäev tõi 10 positiivset koroonaproovi, Viljandimaale ühtegi nakatunut ei lisandunud

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 51,02. Haiglaravil viibib 41 inimest, neist kolm juhitaval hingamisel.

5. oktoobri hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 41 inimest, juhitaval hingamisel oli kolm patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest, üks patsient viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Haiglates on lõpetatud 474 COVID-19 haigusjuhtumit 461 inimesega.

Tervenenud on 2755 inimest. Neist 2094 inimese (76%) haigusjuhtum on lõpetatud, 661 inimesel (24%) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.