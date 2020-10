Tänavaküsitlus ⟩ Kuidas suhtute koroonaviirusesse nakatumise kasvu ja kuidas maskide kandmisesse?

Sakala pöördus Viljandi inimeste poole seekord kahe küsimusega. Kõigepealt tahtsime teada, mis tundeid tekitavad viimase aja uude koroonaviirusesse nakatunute arvud Eestis ja Viljandimaal? Lisaks on terviseamet oma palvetes üha tungivamaks muutunud: palun kandke maske! Nii mõneski riigis on maskid suuremal või vähemal määral kohustuslikud. Kui riik otsustab, et kehtestab maskikandmise kohustuse mingis ulatuses ka Eestis, siis kas riik peaks selles küsimuses vähekindlustatud inimestele appi tulema? Ühekordsed kolmekihilised maskid, mida iga paari tunni tagant vahetada tuleb, maksavad poolteist eurot. Mida üldse maski kandmisest arvata?