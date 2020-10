Päeva foto ⟩ Jäätmete mahapanek keelatud!

4. oktoobril on juba 1931. aastast tähistatud ülemaailmset loomade ja loomakaitsepäeva, et tõmmata tähelepanu loomade olukorrale ja heaolule maailmas. Kahtlemata on tänase vihmase ilmaga mõnus oma kass sülle võtta ja talle selgitada, kui tähtis ta teile on, või teha annetus mõnele loomade varjupaigale, ent paraku jääb kõigest sellest väheks, kui me ei pööra tähelepanu keskkonnale, kus me ise elame. Kas poleks ometi tagumine aeg prügi sortimine, keskkonnateadlikkus ja prügikäitlus Viljandis viia eeskujulikule tasemele, nii et sellised vaatepildid pole enam igapäevased?