Kriisivarud ⟩ Päästeamet jagas Viljandis õpetussõnu, kuidas kortermajas hädaolukord üle elada

Sel sügisel on päästeameti fookus elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad ka Eestit, ning praktika näitab, et inimesed ei ole võimalikeks hädaolukordadeks piisavalt valmis. Hädaolukorrad võivad kesta päevi ja nädalaid, mil tuleb kodust lahkumata saada hakkama ilma elektri, vee ja kanalisatsioonita.

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõuniku Jako Verniku sõnutsi on kõige ohustatum rühm suurtes kortermajades elavad linnainimesed, sest kortermajades on paljud teenused tsentraalsed ja ulatusliku kriisi korral võivad korraga kaduda kõik eluks vajalikud mugavused. Päästeameti tellitud uuring näitab, et kõigest 5 protsendil kortermaja elanikest on valmisolek hädaolukorras hakkama saamiseks. Kevadel lahvatanud tervishoiukriis andis küll tõuke varusid looma, kuid nüüd on sobiv aeg need süstemaatiliselt ja teadlikult üle vaadata ning vajadusel neid ka uuendada.