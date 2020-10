Aasta õpetaja gala ⟩ Aasta haridusteo laureaat on Cleveroni akadeemia

"Cleveroni akadeemia on hea näide sellest, kuidas ettevõtlus ja haridus teevad koostööd, et koolitada tipptasemel kõrgharidusega noori, kes lõpetamisel on juba kursis sellega, milliseid tehnoloogiaid maailma tipptasemel ettevõtetes kasutatakse," ütles ettevõtluskõrgkooli Mainor õppeprorektor Ly Hõbe haridusministeeriumile. "Akadeemia loob tugeva baasi tulevastele tootearendajatele, kes aitaksid luua Eesti ettevõtetele ja kogu ettevõtlusele uuenduslike lahendustega lisandväärtust."