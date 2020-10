Laadimispunkte haldaval Enefit Voldil on Viljandis praegu kolm punkti: Viljandi haigla, Raeli autokeskuse ning Pargi tänava Olerexi juures. Et elektrisõidukit kesklinnas laadida, peab omanikul olema paigaldatud isiklik laadimispunkt või tuleb laadijat kaasas kanda, otsides ise paik, kuhu see pista.