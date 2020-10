Vaevalt et oleme pärast Euroopa Liiduga ühinemist olnud riigipiirist nii teadlikud kui viimaste kuude jooksul. Aga kui mõtlema hakata, pole riigipiir midagi muud kui üks inimeste vahel kokku lepitud ja selgeks sõditud mängureegel. Teeme vaat nõnda. Silmaga piiri näha pole, aga olemas see on. Paraku on koroonaviirus mängule hulga reegleid juurde kirjutanud ja need enam nii selged pole. Kes ja kuidas võib piiri ületada? Kas ja kuhu tohib reisida? Viljandimaa piirnemine Lätiga lisab meie kohalikule elule muidugi olulise nüansi. Aga mis toimub seespool meie riigipiiri?