Just ehitamis- ja rajamistööd on tõusnud riigi silmis tähtsale kohale, et kriisist räsitud majandust turgutada ning sõna otseses mõttes luua helgema tuleviku vundament. Arusaadavalt on tervishoiuasutused omakorda ehitustööde reas kõrgele tõusnud. Ja Viljandi haigla rajamise projekt on viimistletud, lõppjärgus ja käib ühte jalga paljude riigi eesmärkidega ka näiteks regionaalpoliitika vallas, nii et viimased summad selleks leitigi. Kingitus oli juba valmis pakitud ja lehv peale seotud, riik kirjutas lihtsalt õnnitluskaardile teksti ja pani paki Viljandi poole teele.