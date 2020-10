Viljandimaale lisandus kaks positiivset koroonaproovi

Eestis tuvastati viimase ööpäevaga 81 uut koroonajuhtu, nakatumisnäit on üle 50. Viljandimaale lisandus kaks nakatunut ja siin on nakatumiste arv terviseameti andmetel nüüd 36.Viljandimaa kaks uut haigusjuhtu on seotud nakatumisega pereringis,