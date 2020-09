Premium liiga ⟩ Viik! Tulevik taas vastamisi Nõmme Kaljuga, seekord vastasele ühtegi väravat ei kingitud

Enne mängu Soccernetile antud intervjuus tunnistas Nõmme Kalju peatreener Marko Kristal, et Nõmme Kalju on olukorras, kus on pidevalt lühikese taastumisaja tagant tähtsad mängud ning vaja on keskenduda meeskondlikule mängimisele, mis viib vajaliku tulemuseni.

Pärast kohtumist sõnas Kristal, et ega ta rahul ei ole. "Tulime siia ju eesmärgiga mäng siiski võita. Täna seda ei saanud, olgu need põhjused siis mis nad on."

Punane kaart aga treenerile muidugi samuti rõõmu ei valmistanud ja pahuraid sõnu kohtunike pihta treeneril jätkus. "Kui kümne meetri pealt antakse kollane ja viiekümne meetri pealt punane kaart... Kas ääre peal hakkas igav?! Loomulikult oli see rumal viga, aga ma arvan, et see oli kollast kaarti väärt, mitte punast!" pahandas Kristal, kommenteerides Subbotini mänguväljakult lahkumist.

Tugeva kaitse üle oli peatreener aga rõõmus. “Meeskond tegi head tööd. Kümnekesi lihtne mängida ei ole!”

Viljandi Tuleviku ja Nõmme Kalju viimane kohtumine Viljandi kunstmurustaadionil lõppes meie poistele napi kaotusega: Kaljut võõrustanud Tulevik pidi alla vanduma ainult 0:1 tulemusega. Koduväljakul kibe pill.

Vahetult pärast matši andis aga Nõmme Kalju mängija positiivse koroonaviiruse proovi ning mõlemad meeskonnad sulgusid kodusesse isolatsiooni. Viirus jättis Tuleviku küll puutumata ning Viljandi mängijad pääsesid nädalase isolatsiooni järel taas välja, aga Nõmme Kalju oluliselt pikem eemalviibimine tavapärasest treeningprotsessist on olnud nii eelmiste kui ka kolmapäevase matši üks võtmeküsimusi: kas ja kui palju on nõmmekate vorm kannatada saanud?

20. septembril kaotas Nõmme Kalju Levadia vastu tulemusega 1:2. FOTO: Mihkel Maripuu

Kalju on pärast koroonaviiruse põhjustatud isolatsioonist naasmist mänginud kolm mängu. Esimese isolatsioonist naasmise järel peetud mänguga Kalju kaotas, FCI Levadiale jäädi alla 1:2. Järgmine mäng Tartu Tammekaga jõudis 0:0 tulemusega viiki ja kolmas mäng pühapäeval Narva Transi üle tõi esimese võidu tulemusega 2:1.