Teame, et volikogu liige on osalenud talve lõpul Tallinnas juhtumis, mida uuriti kui avaliku korra rikkumist vägivaldse käitumisega avalikus kohas. Teame ka, et juhtunu oportuniteediga lõpetamine tuli üllatusena vägivalla ohvrile, aga õigusemõistmise juures valitsevad infosulud on eraldi teema.