Ühest küljest on tegu justkui iseennast sabast õgiva maoga, sest tööstus annab hagu sellepärast, et me poes kõike valimatult korvi loobime. Teisalt on tarbimine vastikult mugavaks tehtud, et meid saaks võimalikult odavalt toodetud jamaga võimalikult efektiivselt rahast tühjaks tõsta.