Esmaspäeva õhtupoolikul teatas Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi, et klubi äärekaitsja Mark Edur sõlmis kaheaastase lepingu Bulgaaria kõrgliigaklubiga, Veliko Tarnovo SFC Etariga. Edur on seega esimene Tuleviku kui iseseisva klubi mängija, kes on saanud lepingu välismaal.