Hea Sõna auhinna saab ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla

Eesti naistoimetajate ühenduse pressiteates on kirjas, et 14. korda antava Hea Sõna auhinnaga tunnustatakse nii sisult kui vormilt hea sõna, südamesoojuse ja mõtteselgusega silma paistnud ajakirjanikku.

Eve Rohtla on väga mitmekülgne, ta on teinud ajakirjanikutööd nii teles, raadios kui kirjutavas meedias, koostanud ja toimetanud raamatuid, olnud kahel korral pressinõukogu esimees: aastatel 2006–2008 ja 2012–2014. Aastal 2012 autasustas vabariigi president teda Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

"Mind on elus tunnustatud küll, aga kolleegide hea sõna on kulda väärt. Kui saad kiita teistelt ajakirjanikutööd tundvatelt inimestelt, siis sellel kiitusel on eriline kaal," ütles Eve Rohtla.