Maaeluminister Arvo Aller arvab, et maaelu tuleks toetada ning ühe võimalusena selleks näeb ta suvel maal elavate inimeste maksude jagamist talve- ja suvekodu vahel. FOTO: Marianne Loorents (Virumaa Teataja)

Viljandimaa vallajuhid on nõus maaeluministri mõttega, et suvekodus veedetavate kuude jooksul võiks inimese tulumaks laekuda sealsele omavalitsusele, ning leiavad, et sel moel võiks maksud kolida ka maakonna sees.