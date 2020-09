Viljandimaa koroonajuhtumite arv paisus veel kahe võrra

Sel ajal kui Syblabi koroonatestimise kaubik Viljandis turu ja tervisekeskuse vahel seisab, on selle juures pidevalt järjekord.

Nagu ka laupäeval, teatas Terviseamet ka esmaspäeval, et Viljandimaal on kaks uut koroonaviirusesse nakatunud inimest. Alates märtsi keskpaigast on koroonakaardi andmetel maakonnas 34 nakatunut, ühtegi kollet siin aga ei ole.