Viljandi südalinnas Tartu tänaval tegutsevate äride käsi on aastakümnete jooksul käinud kord hästi, kord halvasti, kuid viimastel aastatel pole keegi erilist edu nautinud ning eelmine aasta tõi juurde neid, kes on seal poe lõplikult kinni pannud. Nii palju tühje äripindu kui praegu pole Tartu tänaval, mida ajalooliselt võib pidada Viljandi tähtsaimaks äritänavaks, varem olnudki.